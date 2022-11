Mihai Baltag nu mai este printre noi…

Stiri pe aceeasi tema

- Cu tristete va anuntam ca azi 11.11.2022 a murit colegul nostru – jurnalistul Mihai Baltag (Misu). Vestea ingrozitoare a dat-o ca un traznet Redacția OPINIA, unde a lucrat ultima data regretatul coleg. “Colegul nostru Mihai BALTAG, redactor sportiv, a pierdut lupta cu o boala care l-a macinat incetul…

- Un campion roman de parasutism si-a pierdut viata in timpului unui antrenament. Sorin Constantin Enghel, comandantul Aeroclubului Teritorial Iasi, se afla in Polonia si pregatea pentru stabilirea unui nou record european. Era instructor de parasutism de cel mai inalt nivel si avea la activ peste 3.600…

- O poveste de dragoste cu cantec, amintiri frumoase colecționate in instantanee unice, o legatura puternica dintre un artist al muzicii și unul al… imaginii! Este vorba despre Loredana Mihai, cantareața de muzica populara originara din Poșta Calnau, și videograful Marian Mihai, „tizul” artistei dupa…

- Draga noastra colega Andreea Tudor, redactorul-șef al cotidianului OPINIA, și soțul ei, Cristi Zoican, și-au intarit, sambata, juramintele de iubire și in fața altarului, și au devenit, astfel, o familie in adevaratul sens al cuvantului. Și, cum orice treaba dusa la bun sfarșit trebuie sarbatorita așa…

- Peste cateva ore, George Simion va renunța la burlacie intr-un decor de poveste. Pregatirile pentru nunta anului sunt pe ultima suta de metri in județul Valcea, unde liderul AUR iți va uni destinul in fața lui Dumnezeu și a fanilor cu frumoasa Ilinca. Politicianul a optat pentru o ceremonie campeneasca,…

- Cornel Palade, in varsta de 70 de ani, participa la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, show-ul care va incepe in curand la PRO TV. Inainte de a pleca in jungla, actorul a facut cateva declarații despre motivele pentru care a ales sa mearga la aceasta emisiune. Actorul este cel mai in varsta dintre…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin in urma unei biopsii facute dupa o operatie banala de polipi. Mircea se afla in acest moment internat la o clinica din Turcia pentru sedinte de chimioterapie, insa tratamentul este unul scump, de 75.000 de euro, suma pe care…

- Misiunea Taberei "VACANTA IN PRIDVORUL BISERICII" a fost sa ofere copiilor si tinerilor o experienta vie a relatiei lor cu Dumnezeu si cu semenii, in spiritul credintei ortodoxe, intr-un mediu natural, recreativ si educativ. Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Arhiepiescop si Mitropolit Andrei, Parohia…