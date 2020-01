Mihaela Rădulescu, imagine de colecție cu mama ei Mihaela Radulescu a postat pe Instagram o imagine cu mama sa, Marilena Țiganu, in tinerețe. Cu ocazia zilei de naștere a femeii care i-a dat viața, vedeta a ales sa o serbeze publicand pe rețelele de socializare o fotografie cu aceasta. Iar fanii sai au reacționat imediat. „Da, e Mama. Puțin inainte sa devina …mama, de 2 ori. E la fel de frumoasa și azi, pentru ca așa sunt toate mamele lumii. Iar noi, copiii, suntem singurii care știm cum bate inima lor, doar asta a fost prima muzica pe care am auzit-o in viața, nu ? Și daca astazi sunt o femeie puternica, e și pentru ca m-a crescut o femeie puternica.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

