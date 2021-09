Mihaela Radulescu a pozat complet goala. ”Diva de la Monaco” demonstreaza inca o data, la 52 de ani, ca este lipsita de inhibiții și complexe de orice fel. Mandra de felul in care arata, aspectuoasa vedeta de televiziune a repetat experiența de a-și arata nurii in fața aceluiași artist fotograf care a pozat-o nud pe cand era mai tanara, Marius Baragan. ”Am facut o coperta manifest fara haine! Am repetat, dupa 15 de ani, aceeași poza nud, cu același fotograf, Marius Baragan. Felix nu are nimic impotriva sa pozez așa. Eu nu am pozat niciodata goala pușca. Am facut doar nuduri artistice. Intre timp,…