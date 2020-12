Mihaela Bilic: Cum mâncăm tobă, caltaboș și lebăr fără să ne îngrășăm Cat de mult va plac preparatele tradiționale de Craciun? Toba, lebarul, caltaboșul se numara printre alimentele nelipsite de pe masa tradiționala de Craciun și sunt foarte indragite de romani, dar cum pe masa festiva, ele reprezinta doar aperitivul, mulți se intreaba cum ar trebui sa consume aceste preparate destul de greoaie pentru stomac, pentru a nu se trezi cu probleme de digestie sau cu kilograme in plus. Meiducl nutriționist Mihaela Bilic ne sare și de aceasta data in ajutor și a explicat, prin intermediul rețelelor de socializare, cum putem manca astfel de preparate fara sa ne ingrașam.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

