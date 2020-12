Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric pentru Romania și Uniunea Europeana. Dupa un an de lupta cu noul coronavirus, astazi a inceput campania de vaccinare. La ora 9:00 s-a dat startul imunizarii in București, iar o ora mai tarziu in toata țara. Primul roman care a primit o doza din acest ser este o asistenta de la Institutul…

