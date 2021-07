Uniunea Europeana ''vorbeste cu o singura voce'' in condamnarea unei decizii a Belarusului de a permite migrantilor ilegali sa treaca in Lituania ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana, a sustinut luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit euractiv.com.



Guvernul lituanian a declarat vineri stare de urgenta la nivel national in conditiile in care numarul migrantilor, in principal irakieni, veniti din Belarus a ajuns la 150 pe zi, mai multi decat au intrat in Lituania in fiecare dintre precedentii trei ani.



''Colegii…