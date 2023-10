Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Sannicolau Mare și Jimbolia, judetul Timiș, au depistat in total 13 cetateni din India, Nepal și Bangladesh, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. 10 dintre acestia au fost…

- Dosare penale pe numele a noua migranți din Nepal și Pakistan, in Timiș. Ei au intrat in Romania cu vize de munca insa au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Cruceni, Lunga și Jimbolia (judetul Timiș), au depistat in total 14 cetateni din Nepal și Pakistan, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, in ultimele 24 de ore. In data de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni, judetul Timiș, au depistat trei cetaeni nepalezi și un indian, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 22:15, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga și Jimbolia – judetul Timiș au depistat șapte cetateni din Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 9 septembrie 2023, in jurul orei 15:00, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș, au depistat trei cetateni din Pakistan, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 4 septembrie 2023, in jurul orei 22:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timis, au depistat trei cetateni din India si doi din Sri Lanka, intrati legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 8 august 2023, ora 23:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…