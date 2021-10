Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 11 ani din Mathay, Franta, care se afla in masina cu tatal sau a sunat la politie pentru a-l denunta pe acesta pe motiv ca barbatul conducea beat. Politistii au declarat ca fata a intrat in panica dupa ce a vazut ca tatal sau nu putea conduce asa cum ar fi trebuit. In masina se…

- Comisarul european Ylva Johansson a declarat joi ca este "extrem de îngrijorata" în urma informațiilor din presa privind noi respingeri ilegale - și uneori violente - ale migranților la frontierele UE, în special în Grecia și Croația, cerând acestor țari sa investigheze…

- O crima ingrozitoare a socat Croatia. Harald Kopitz, un afacerist in varsta de 56 de ani, si-a strangulat cei trei copii, intr-o tripla crima, in Croatia, apoi a incercat sa se sinucida. La o ora dupa miezul noptii, politia din Zagreb a fost alertata cu privire la o postare de adio pe care o facuse…

- Politistii din Alba au demarat o ancheta dupa ce in doua sate din judet au fost distribuite, de persoane necunoscute, brosuri ce contin mesaje care indeamna cetatenii sa nu se vaccineze, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit agerpres.ro. Astfel, potrivit…

- Ungaria si Croatia ii vor primi ca refugiati numai pe acei afgani care au colaborat cu trupele lor in timpul misiunii din Afganistan, au anuntat miercuri ministrii de externe ai celor doua tari, relateaza agentiile Reuters si EFE. ''Ungaria nu va participa la niciun mecanism care…

- Supravegherea sporita la frontierele extracomunitare ale Ungariei și Croației a deviat catre Romania ruta pe care mii de migranți și refugiați afgani incearca sa ajunga in vestul UE. Publicația spaniola El Confidencia noteaza ca Turcia, Grecia, Macedonia de Nord, Serbia, Ungaria și Croația sunt ultima…

- Publicația spanionla El Confidencial scrie, citand surse din Frontex (Agenția europeana de frontiera) și date oficiale ale Poliției romane de frontiera, ca migranții afgani care incearca sa ajunga in Europa au schimbat ruta și intra prin Romania. Potrivit unor surse ale ONG-urilor și ale marturiilor…

- Un accident rutier a avut loc in Rusu Bargaului. Din cauza impactului dintre doua mașini, și a echipajelor de intervenție, DN 17 e BLOCAT pe ambele sensuri. Un accident rutier a fost anunțat in localitatea Rusu Bargaului. Doua autoturisme in care erau doar șoferii, au colizionat puternic. Garda de…