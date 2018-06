Migos a folosit casa Madonnei ca decor pentru noul videoclip – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- „Oțelu Macelaru este cantecul oficial al Programului Spațial Rural al Romaniei (PSRaR), program al carui deviza este « Fugi de ploaie, dai de noroaie. Fiecare știe unde-l doare. Dracu nu face biserici ». E un cantec despre vise și coșmaruri, despre cum vin vacile seara acasa, despre cum s-a suparat…

- Kungs și-a pus deja amprenta in muzica dance prin mixul inconfundabil de pop, dance, indie și jam-uri de vara care creaza dependența. Pentru cel mai nou single al sau, “Be Right Here”, Kungs a aplicat aceeași rețeta consacrata și a lucrat impreuna cu nimeni alții decat Stargate și GOLDN. Duo-ul Stargate…

- Guess Who s-a bagat intr-o discuție complicata cu trecutul, prezentul și viitorul in noua piesa lansata. „Timp” este lansata la aproximativ un an de cand Guess Who a lansat cel de-al treilea album, „Un Anonim Celebru”. Cea mai spectaculoasa parte este refrenul noului single, ce conține versuri din binecunoscuta…

- Piesa lui Childish Gambino, „This is America” a cucerit publicul și s-a transformat rapid in hit. Conform Asociației industriei de inregistrare din America, „This is America” este certificata pentru a primi discul de platina dupa ce 1 milion de copii ale piesei au fost vandute doar in Statele Unite.…

- Festivalul NEVERSEA are inca o noutate anul asta, dupa ce deja am stabilit ca devine din ce in ce mai popular. NEVERSEA 2018 are un imn oficial. De fapt, e vorba despre un hit proaspat lansat semnat de Manuel Riva și Alexandra Stan. Cunoscutul hit ‘’Miami’’ al lui Manuel Riva cu Alexandra Stan, care…

- Anne-Marie joaca perfect rolul lui Britney Spears in ultimul sau videoclip lansat, “2002”. Piesa este creata in colaborare cu Ed Sheeran, Steve Mac și Julia Michaels și este al șaselea single de pe albumul “Speak your mind”. Albumul de debut al artistei este deja in top cinci cele mai hot albume din…

- Mahmut Orhan & Colonel Bagshot au ajuns in topul trending pe YouTube cu ”6 Days” și in mai puțin de o saptamana de la lansarea piesei aceasta deja intrase in playlisturile posturilor de radio din mai toata lumea, pentru ca azi sa treaca de zece milioane de vizualizari pe YouTube și multe aprecieri.…

- Dupa participarea din 2017 la X Factor, Alina Mocanu lanseaza prima ei piesa – “Venus”. Muzica și textul sunt compuse de Theea Miculescu, iar piesa este produsa de Zagga și Catalin Tamazlicaru in studioul Nomad Music. “«Venus» este despre o fata, (mai mult sau mai puțin eu), aflata intr-o relație toxica…