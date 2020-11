Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid București și CS Mioveni se intanesc astazi intr-un partida ramasa restanta din etapa a opta a Ligii 2. Meciul se va disputa de la ora 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa doua infrangeri consecutive, cu FC U Craiova 1948 (5-0) și cu Progresul Spartac (3-2), rapidiștii cauta sa obțina victoria…

- Pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi s a disputat o partida restanta din etapa a sasea a Ligii a 3 a. FC Viitorul II a disputat, in aceasta dupa amiaza, confruntarea cu Agricola Borcea, restanta din etapa a 6 a a Ligii a III a, Seria a III a.Disputata pe terenul sintetic din Complexul Academiei…

- Ziarul Unirea Astazi, Sanatatea Cluj – Industria Galda de Jos, restanța din etapa a 6-a | “Lanterna roșie” incepe seria infernala, impotriva “virușilor verzi” Industria Galda de Jos joaca astazi, de la ora 15.00, la Jucu, impotriva Sanatații Cluj, un meci restanța din etapa a șasea a Seriei a 9-a a…

- Politehnica Timisoara are programata miercuri, pe teren propriu, restanța cu Dunarea Calarasi din etapa a 7-a a Ligii a II-a.... The post Poli Timisoara joaca miercuri restanta cu Dunarea Calarasi. Meciul poate fi vizionat live appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi sunt programate primele 7 meciuri din etapa a noua a Ligii 2. Acestea pot fi urmarite incepand cu ora 11:00, liveSCORE pe GSP.ro. Tot astazi era programat meciul dintre Gloria Buzau și Viitorul Pandurii Targu Jiu. Partida a fost anulata deoarece echipa gorjeana a fost declarata focar de Covid-19.Rapid…

- SR Brasov va juca sambata, de la ora 15.00, pe terenul formatiei KSE Tg. Secuiesc, in runda a sasea a Ligii 3, Seria a 5-a. Cele doua formatii se afla pe pozitia secunda a clasamentului, cu 10 p, la egalitate cu o alta grupare, CS Blejoi, care o va intalni, de la aceeasi ora, pe CSO Plopeni. SR Brasov…

- Ziarul Unirea Astazi, de la ora 15.00, pe “Cetate”, restanța din eșalonul terț: Unirea Alba Iulia – Unirea Dej, duelul incins al Unirilor din Seria a 9-a Astazi, de la ora 15.00, pe “Cetate”, asistam la al treilea episod al duelului Unirilor din Seria a 9-a a Ligii a 3-a, meciul dintre Unirea Alba Iulia…

- ''In cursul zilei de ieri (joi, n. red.), antrenorul Dorin Goian a realizat un nou test pentru depistarea virusului Sars-COV-2. In urma acestui test, a fost declarat pozitiv, astfel incat acesta nu va putea fi alaturi de echipa in deplasarea de la Falticeni'', a anuntat clubul. Foresta va…