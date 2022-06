Stiri pe aceeasi tema

- Petroliștii au intrat in cea de-a doua saptamana a cantonamentului de la Kartepe, aflandu-se, astfel, pe ultima suta de metri a pregatirilor inainte de revenirea in țara. Duminica, elevii lui Nicolae Constantin au avut parte de o jumatate de zi libera, pentru ca, de ieri, au revenit la programul cu…

- Prima partida de verificare a verii pentru petroliști se va disputa astazi, adversara ploieștenilor fiind Dinamo-Auto Tiraspol (Republica Moldova). Intalnirea se va disputa la Kartepe, de la ora 17.00, aceeași și in Romania. Apoi, pana la finalul stagiului din Turcia, echipa lui Nicolae Constantin va…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a avut cam mult de asteptat pentru a-si incepe parcursul la French Open 2022, dar le-a oferit spectatorilor un duel palpitant cu Nastasja Schunk (165 WTA), in runda inaugurala.

- Jandarmii au gasit asupra unor miccrobiști veniți sa asiste la meciul dintre CSA Steaua București și FC Universitatea Cluj mai multe obiecte contondente, intre care bate, obiecte metalice și bricege. Toate acestea au fost confiscate, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Adrian Mutu a construit in Giulești o echipa fara greșeala. Rapid are numai succese in play-out, 6, iar in etapa a 7-a are meci in deplasare cu Chindia Targoviște, vineri, 29 aprilie, de la ora 20:30. Meciul are loc pe arena „Ilie Oana”, cu care „Briliantul” este familiarizat din perioada Petrolul Ploiești.

- Dupa rezultatele de vineri seara stim deja toate cele opt echipe care vor evolua in play-off-ul LNBM. Ardelenii de la UBT Cluj s-au impus cu scorul de 97-92 in fata celor de la Ploiesti și și-au asigurat prima poziție in clasament. CSO Voluntari a suferit a șasea infrangere stagionala, impotriva celor…

- FC Universitatea revine pe Cluj Arena și va juca joi, de la ora 19:30, impotriva celor de la CSA Steaua București, in primul meci pe teren propriu din play-off. „Studenții” vin dupa doua meciuri fara victorie, in care au remizat cu Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia. Așadar, atmosfera care planeaza…