Miercuri, 8 Martie, în Bistrița și localitățile componente se colectează sacul albastru pentru hârtie/carton De 8 Martie sarbatorim femeile din viețile noastre și respectam programul de colectare a deșeurilor reciclabile! Maine, in Bistrița și localitațile componente se colecteaza sacul albastru pentru deșeurile reciclabile din hartie / carton. Fiind prima saptamana intreaga din luna martie, programul de colectare a deșeurilor reciclabile din Bistrița și localitațile componente, incepe miercuri, 8 martie prin colectarea sacului albastru. Programul de colectare a sacului albastru va incepe la ora 8.00, pentru ca cetațenii sa aiba timp sa scoata deșeurile reciclabile la poarta casei. Este posibil pe anumite… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

