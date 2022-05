MIERCURI, 1 iunie – Ziua Copilului la Aquastar Satu Mare!

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie vor fi trei zile libere legale așa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va fi duminica. Astfel, 1 iunie (Ziua Copilului) pica miercuri, in timpul saptamanii. 12 și 13 iunie, adica prima și a doua zi de Rusalii pica Duminica, respectiv Luni,…

- Azi, 13 aprilie, Curtea de Apel Cuj va judeca apelul facut de catre primarul de Baia Mare fața de decizia Tribunalului Cluj prin care edilul Baii Mari a fost condamnat la inchisoare cu executare intr-unul din dosarele sale de corupție. Acesta este primul termen la Curtea de Apel Cluj. Ramane de vazut…

- Neințelegerile dintre consilierii locali de la Sacel fac ca acolo activitatea sa fie blocata. Ba mai mult, din cauza acestor disensiuni au de suferit oamenii simpli, care nu au nicio vina. Decat poate aceea de a avea astfel de consilieri locali care se cearta intre ei in loc sa se gandeasca la ce ar…

- Un incident aparut in ședința Comisiei de Sistematizare a Circulației din cadrul Primariei Baia Mare de zilele trecute a facut ca in acest moment mașinile de poliție sa nu mai poata parca in fața sediului Poliției Baia Mare. Asta inseamna ca Poliția Locala a ajuns in situația in care poate amenda Poliția…

- Aproape jumatate din unitațile de invațamant din județ nu dețineau la finele anului trecut autorizație sanitara de funcționare. Direcția de Sanatate Publica a județului a facut monitorizarea stadiului autorizarii unitaților de invațamant din rețeaua școlara pentru anul școlar 2021-2022 din judetul Maramureș.…

- Direcția Silvica Maramureș este in doliu dupa ce unul dintre oamenii sai de baza a trecut la cele veșnice in noaptea de 30 spre 31 martie. „Azi noapte a trecut la cele veșnice cel care a fost peste 40 de ani seful biroului tehnic din cadrul Direcției Silvice Maramureș, ing. Vasile CHEȚA. Priveghiul…

- Primarul din Mireșu Mare, Ioan Matieș, s-a deplasat zilele trecute la București pentru a face demersurile necesare construirii unei noi școli in comuna, mai exact in satul Lucacești. ”Asa cum am scris, revin cu rezultatele deplasarii la Bucuresti de saptamana trecuta. La Compania Naționala de Investiții…