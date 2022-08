Microsoft Rewards ajunge și în România Programul Microsoft Rewards este disponibil acum și in Romania. Utilizatorii din peste 40 de țari din Europa și din Japonia pot caștiga puncte Microsoft Rewards, ca urmare a utilizarii Microsoft Bing și a browserului Edge . De asemenea, utilizatorii din Belgia, Irlanda, Japonia, Olanda, Norvegia și Suedia pot acumula aceste puncte și ca urmare a achizițiilor facute in Microsoft Store. Cele 40 de noi țari adaugate in program sunt: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Georgia, Grecia, Ungaria,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

