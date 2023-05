Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a semnat un acord pe 10 ani cu compania Nware pentru a aduce jocuri video pentru Xbox si ale Activision Blizzard pe platforma spaniola de jocuri in cloud, la cateva zile dupa ce Marea Britanie a blocat preluarea de 69 de miliarde de dolari a creatorului Call of Duty, transmite Reuters.Acordul…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA), care functioneaza independent de guvern, a blocat acordul miercuri, spunand ca ar putea afecta concurenta pe piata in curs de dezvoltare a jocurilor video in cloud. Microsoft a raspuns joi, spunand ca ”a fost probabil cea mai intunecata zi din cele patru…

- Achiziția de 68,7 miliarde de dolari a Activision Blizzard de catre Microsoft a fost blocata in Marea Britanie de CMA (Competition and Markets Authority). Dupa luni de analiza a nu mai puțin de 3 milioane de documente ale Microsoft și Activision, și 2100 de emailuri, CMA a concluzionat ca afacerea ar…

- e dolari pe piata serverelor, transmite Reuters. Autoritatea pentru Concurenta si Piete din Marea Britanie a declarat la inceputul acestei luni ca achizitia de catre Broadcom a companiei de cloud computing si virtualizare ar putea creste costul pieselor de computer si al software-ului pentru servere.…

- Microsoft a declarat ca va licentia jocul video "Call of Duty" (CoD) al Activision Blizzard catre Sony pentru 10 ani, pentru a raspunde preocuparilor ridicate de Marea Britanie cu privire la preluarea sa de 69 de miliarde de dolari a producatorului de jocuri, conform unui document publicat de autoritatea…

- Microsoft a incheiat luna trecuta o intelegere similara cu platforma de jocuri a Nvidia, in functie de obtinerea acceptului pentru achizitia mult contestata. Presedintele Microsoft, Brad Smith, a spus ca spera ca rivalul Sony, care s-a opus ferm preluarii, va lua in considerare sa faca acelasi tip de…

- Microsoft a anuntat in ianuarie anul trecut oferta de preluare a producatorului de jocuri video Activision, de 69 de miliarde de dolari, cea mai mare din istoria sa, pentru a-i concura pe liderii Tencent si Sony pe piata in plina expansiune a jocurilor video si pentru a se aventura in metavers, o lume…

- La sfarșitul lui 2022, Microsoft anunța ca dorește sa aduca seria de shootere Call of Duty pe dispozitivele Nintendo pentru urmatorii 10 ani, atat timp cat achiziția sa pentru Activision Blizzard va fi aprobata. Astazi, gigantul american a trecut la fapte, anunțand prin vocea președintelui Brad Smith…