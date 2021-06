Stiri pe aceeasi tema

- ​La șase ani de la prezentarea Windows 10, Microsoft lanseaza nou sistem de operare Windows 11 care aduce o serie de noutați. Compania spune ca meniurile vor fi mai simple, ferestrele vor fi altfel organizate, vor putea fi instalate și aplicații de Android și vor fi și noutați legate de gaming. Microsoft…

- Microsoft a prezentat astazi Windows 11, versiunea de Windows care aduce cele mai mari modificari din ultimii ani la sistemul de operare al gigantului american. Designul și experiența de utilizare au fost simplificate, cu scopul de a facilita creativitatea și rezolvarea sarcinilor, conform Microsoft.…

- ”Aplicația de desktop Internet Explorer 11 va fi retrasa și nu va mai primi asistența tehnica pentru anumite versiuni ale Windows 10, de la 15 iunie 2022”, a anunțat compania intr-o postare de pe blogul sau.Microsoft vrea ca noul sau browser Edge, lansat in 2015, sa preia lupta cu concurența care a…

- Microsoft a anunțat ca va renunța la Internet Explorer la 27 de ani dupa lansarea faimosului browser, relateaza Reuters și CNET.„Aplicația de desktop Internet Explorer 11 va fi retrasa și nu va mai primi asistența tehnica pentru anumite versiuni ale Windows 10 de la 15 iunie 2022”,…

- Microsoft a anunțat ca va renunța la Internet Explorer la 27 de ani dupa lansarea faimosului browser, relateaza Reuters și CNET . „Aplicația de desktop Internet Explorer 11 va fi retrasa și nu va mai primi asistența tehnica pentru anumite versiuni ale Windows 10 de la 15 iunie 2022”, a anunțat compania…

- Un studiu facut de canadieni arata ca exista o legatura foarte stransa intre cat suntem de inteligenti si modul in care navigam prin retea. Utilizatorii care folosesc Firefox, Chrome sau Safari sunt mai inteligenti decat cei care merg pe mana Internet Explorer. Sugereaza acest lucru un studiu facut…

- Unealta dezvoltata de Google va fi aplicata in Chrome și compania americana a inceput deja integrarea ei, testand-o in anumite zone. Publicația germana SmartDroid este una dintre cele care au putut deja observa noul tool in versiunea 90 a browser-ului celor de la Google. Odata activata aceasta opțiune,…

- Cu sprijinul specialistilor este mult mai usor sa atingi cele mai mari performante. Sicert – Organismul de certificare ISO are toate parghiile necesare sa te ajute in ceea ce priveste managementul organizational al afacerii tale. Certificatele ISO sunt foarte populare in ziua de azi si este usor de…