Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat tranzacția prin care Microsoft achiziționeaza ZeniMax Media, compania-mama a studiourilor din spatele celebrelor jocuri „Fallout” sau „Doom”. Ințelegerea dintre cele doua companii „nu ridica vreun dubiu cu privire la compatibilitatea sa cu piața comuna” arata verdictul oficial…

- Statele europene intentioneaza sa sprijine productia locala de procesoare si semiconductori, cu ajutoare tintite care vor avea ca rezultat investitii in valoare de pana la 50 de miliarde de euro, potrivit Germaniei, transmite Reuters. Germania, Franta si alte 17 state din Uniunea Europeana…

- Grupul american Google este vizat de doua investigatii ale UE cu privire la practicile sale in domeniul colectarii de date si publicitatii. Cel mai mare motor de cautare online din lume, a primit in ultimii trei ani amenzi in valoare totala de 8,25 miliarde de euro pentru ca si-a blocat rivalii in achizitiile…

- Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European Frans Timmermans si Inaltul Reprezentant / Vicepresedinte Josep Borrell au salutat miercuri intr-o declaratie comuna decizia presedintelui american Joe Biden de a initia procedura de revenire a SUA in Acordul de la Paris…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-COVID prezinta diferentele intre vaccinurile BioNTech Pfizer si Moderna, precizand ca cele doua vaccinuri sunt similare, diferentele dintre ele tinand mai degraba de organizarea logistica – stocare, transport si administrare.…

- Banca Naționala a Greciei (NBG) a vandut un portofoliu de credite corporative neperformante și sub-performante (NPE) din Romania catre Bain Capital Credit, o companie globala de investiții. Valoarea contabila a creditelor este de 174 milioane euro, cu o valoare a garanțiilor alocate de 102 milioane…

- Comisia de circulatie din cadrul Primariei Lugoj a decis ca pe nu mai putin de trei strazi din Lugoj circulatia rutiera sa se faca pe ambele sensuri. Se pare ca decizia a fost luata dupa ce mai multi lugojeni care locuiesc pe aceste strazi au solicitat ca circulatia sa nu se mai faca doar pe un singur…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea sa emita pe 23 decembrie un aviz pozitiv pentru aprobarea in Europa a primului vaccin anti-COVID-19, a dezvaluit marti o sursa guvernamentala din Germania, iar Uniunea Europeana va putea astfel sa ajunga din urma Marea Britanie si Statele Unite,…