Stiri pe aceeasi tema

- Inhalarea aerului poluat crește riscul de diabet de tip 2, potrivit primului studiu de acest gen realizat in India. Cercetarile facute in Delhi și in orașul Chennai din sudul țarii au constatat ca inhalarea particulelor PM2,5 a dus la creșterea nivelului de zahar din sange și la creșterea incidenței…

- Munca fizica grea creste riscul de a dezvolta dementa, sustin oamenii de stiinta norvegieni de la centrul de cercetare HUNT. Rezultatele muncii lor au fost publicate in revista stiintifica "Science Direct", potrivit Rador Radio Romania.Studiul afirma ca datele privind cetatenii adulti norvegieni…

- Dupa naștere, femeile vad fețe in obiecte mai des decat alte persoane. Coautorul studiului, Dr. Jessica Tobert, de la Facultatea de Psihologie a Universitații din Queensland, a spus ca rezultatele au fost o surpriza.

- Bilantul victimelor in urma cutremurului care a lovit Marocul vineri noapte a ajuns la 2.497 de morti si 2.476 de raniti, a anuntat luni agentia de presa de stat, relateaza Reuters și news.ro. Salvatorii se grabeau luni sa gaseasca supravietuitori printre daramaturi, la mai mult de 48 de ore de la cel…

- Inundații devastatoare in Spania. Imagini incredibile la metroul din Madrid. Oamenii au fost sfatuiți sa ramana in case. Spania a fost lovita de inundații puternice, dupa ce a plouat in cateva ore mai mult decat in ultimele luni. Unul dintre cele mai afectate orașe a fost Madridul. In ultimele 12 ore…

- Uraganul Idalia s-a transformat rapid, in decurs de o zi, dintr-o furtuna de categoria 1 intr-un ciclon de categoria 4, punand in evidența influența incontestabila a schimbarilor climatice asupra intensitații uraganelor. Iar sezonul acestora se apropie acum de apogeu.

- Un nou studiu privind impactul aerului poluat asupra speranței de viața releva date interesante asupra efectelor sale!Potrivit unui nou studiu, traiul intr-o zona cu standarde slabe de aer reprezinta unul dintre cele mai mari riscuri externe pentru sanatatea umana, informeaza BBC, potrivit Rador.…

- Scriitorul american Lowell Thomas scria in 1936, in introducerea cartii lui Dale Carnegie, Cum sa castigi prieteni si sa influentezi oamenii, ceea ce avea sa devina o afirmatie repetata deseori: „Profesorul William James de la Harvard obisnuia sa spuna ca omul obisnuit isi dezvolta doar 10% din capacitatea…