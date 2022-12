Microbuz cu 7 persoane implicat într-un accident la Chicerea/Tomești. Un copil a fost rănit Un accident de circulatie a avut loc sambata dupa amiaza in localitatea Chicerea/Tomesti. Potrivit primelor informatii, un microbuz in care se aflau 7 persoane a intrat in coliziune cu un autoturism. Un copil din masina prezenta rani minore si a necesitat asistenta medicala. La locul evenimentului rutier actioneaza Detasamentul 2 de Pompieri Iasi cu o autospeciala de interventie si stingere cu apa si spuma si cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor calificat, iar de la SAJ un echipaj medical. ISU Iasi a suplimentat cu un echipaj de prim ajutor calificat, deoarece in urma evaluarii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau cinci persoane a fost implicat intr-un accident pe DJ 108A, in apropierea localitatii Gardani, a informat, luni, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Noua persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma coliziunii intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, pe DN2 – E85, la intersectia cu comuna Cotesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In aceasta dimineata, in jurul orei 07.15, am fost sesizati prin Apel…

- Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz de transport persoane și un autoturism s-a produs in aceasta dimineața pe DN2 E85, in zona sensului giratoriu Cotești. La fața locului sunt prezente echipaje ale ISU, SAJ si de polție. Traficul se desfasoara cu dificultate. Vom reveni cu informații.…

- In urma evenimentului rutier au rezultat 2 persoane incarcerate, conștiente. La locul interventiei a acționat Detașamentul 1 de Pompieri Iași cu o autospeciala de intervenție și stingere, un echipaj de prim ajutor calificat și un echipaj de descarcerare. Dupa descarcerarea celor doua victime și evaluarea…

- Un microbuz de transport persoane a fost implicat, vineri, in accident pe Autostrada Bucuresti – Pitesti. Soferul a pierdut controlul, dupa explozia unui pneu, si a lovit parapetul median, trei persoane fiind transportate la spital. Citește și: Primarul Ion Georgescu, reconfirmat in funcția de președinte…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 28 septembrie 2022, in jurul orei 09.30, pe raza localitații Șard, comuna Ighiu. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un echipaj de prim ajutor și o ambulanța SAJ, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la…

- Detașamentul Targoviște de pompieri intervine cu o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma, un echipaj de Descarcerare și o ambulanța SMURD pe DN 72, pe raza localitații Nisipuri, in Post-ul Un microbuz a fost implicat intr-un accident pe DN 72. Patru persoane au fost ranite apare prima data in Gazeta…

- Noua persoane au fost ranite și au ajuns la spital dupa ce au fost implicate intr-un accident de circulație produs, astazi, in Seini, județul Maramureș. Detașamentul de Pompieri din Baia Mare a intervenit in localitatea Seini in urma unui accident rutier. Salvatorii au anunțat ca au fost noua victime…