Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau aproximativ 10 pasageri, intre care si o fetita de 9 ani, s-a rasturnat in afara soselei pe DN 11A, judetul Vrancea. "Prin apel 112, politistii rutieri au fost solicitati sa intervina pe DN 11A, la Corbita, unde un autocar in care se aflau aproximativ zece pasageri…

- Un microbuz s-a rasturnat, sambata, pe un drum național din Corbița, judetul Vrancea. Potrivit Poliției Vrancea, in microbuz erau zece pasageri, intre care și o fetița de 9 ani. O singura persoana a fost dusa la spital.Polițiștii au fost chemați pe DN 11 A - Corbița, unde un microbuz in care…

- Prin apel 112, polițiștii rutieri au fost solicitați sa intervina pe DN 11 A – Corbița unde un autocar in care se aflau aproximativ 10 pasageri s-a rasturnat in afara parții carosabile. Ambulanța a preluat o victima, alte persoane nu au solicitat acordarea ingrijirilor medicale pana la acest moment.…

- Autoritațile din Alba au intrat in alerta, miercuri, dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona... The post Microbuz rasturnat pe autostrada, in județul Alba. Zece persoane ranite și un mort appeared first on Renasterea banateana .

- Zece persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona localitații Pianu. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe...

- Un microbuz cu 8 pasageri s-a rasturnat, marți dupa-amiaza, pe DN1, intre localitațile Vladeni și Perșani din județul Brașov, anunța MEDIAFAX.Conform Poliției, un barbat care conducea pe DN1 un microbuz in care se aflau 8 pasageri a pierdut controlul și s-a rasturnat. Citește și: Ministrul…

- Un microbuz cu 8 pasageri s-a rasturnat, marți dupa-amiaza, pe DN1, intre localitațile Vladeni și Perșani din județul Brașov, informeaza Mediafax.Conform Poliției, un barbat care conducea pe DN1 un microbuz in care se aflau 8 pasageri a pierdut controlul și s-a rasturnat. In urma accidentului…

- Un microbuz s-a rasturnat in localitatea Nadașelu, din județul Cluj, in care erau cinci persoane.Citește și: Un ursuleț i-a infricat pe locuitorii din Miercurea Ciuc: autoritațile au emis un mesaj RO-ALERT Doua persoane au primit prim ajutor din care o persoana, minora, un baiat de…