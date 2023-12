Microbii care trăiesc în regiunea permafrostului pot preveni schimbările climatice Diversitatea microorganismelor care traiesc in zona permafrostului poate preveni schimbarile climatice și poate intirzia incalzirea suprafeței Pamintului - aceasta este opinia oamenilor de știința ruși impreuna cu colegii lor din SUA. Potrivit unei surse a RIA Novosti, in ultimii trei sute de ani, temperatura suprafeței Pamintului a crescut cu aproximativ un grad. Cu toate acestea, in regiune Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

