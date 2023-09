Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan afirma luni, dupa participarea, in Comisia pentru cultura a Camerei Deputatilor, la o discutie care a vizat proiectele demarate de Ministerul Culturii in cele doua luni si jumatate ale mandatului, ca pentru anul 2024, exista interes din partea

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, s-a aflat in Sibiu la sfarșitul saptamanii și a subliniat, inca o data, oferta culturala de care are parte aceasta zona a țarii. „Carte, muzica și caritate, administrație și dezvoltare, tradiție și creatori populari. Cateva zile in Sibiu inseamna o imensa diversitate…

- Instituțiile de cultura ar putea fi comasate, lucru care ar duce la mai puțini șefi, mai puțini contabili și la alte lucruri. Masura care s-ar afla in atenția Guvernului a starnit un val de reacții din partea instituțiilor de cultura din intreaga țara, care cer autoritaților eliminarea acestor masuri.…

- Modelul sectorului cultural si creativ din Iasi ar trebui urmat si de alte orase, este de parere ministrul Culturii, Raluca Turcan. Prezenta, astazi, la Iași, unde a vizitat mai multe instituții de cultura, ministrul a subliniat ca deschiderea cetatenilor pentru tot ceea ce inseamna activitate culturala…

- Romania este pregatita sa acorde sprijin de specialitate Armatei Nationale a Republicii Moldova, a afirmat ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, in contextul vizitei sale la Chisinau. “Suntem gata sa oferim asistenta de specialitate si sprijin Armatei Nationale a R. Moldova in multiple domenii.…

- Romania sprijina drumul european al Republicii Moldova. Aflata intr-o vizita oficiala peste Prut, Luminița Odobescu, noul ministru al Afacerilor Externe, a dat asigurari ca țara noastra iși menține angajamentul de promovare in ritm accelerat a proiectelor de asistenta in

- Primul ministru al Romaniei va avea o intalnire miercuri cu omologul sau, Dorin Recean. In contextul continuarii bunelor relații dintre Romania și Republica Moldova, ministrul Afacerilor Externe Luminița Odobescu efectueaza o vizita oficiala la Chișinau, in perioada 19-20 iunie

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Finantelor, Marcel Bolos (PNL), a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. El a precizat ca nu se pune problema apariției unor noi taxe și impozite . „Primul mare obiectiv pe care…