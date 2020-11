Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt in a cea de-a 11 zi de cand am COVID și va spun R A S P I C A T celor care inca credeți ca este banalitate: NU ESTE DE GLUMA! Miros inca nu am. Gust... micii sau painea au același gust. Este depresiv sa nu mai fie nimic ca inainte. Rezultatul evaluarii CT arata ca ambii mei plamani au fost…

- Procesul de primire a cererilor de solicitare a sprijinului temporar, cu caracter exceptional, acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza Covid-19 va fi suspendat vineri, 2 octombrie, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Un…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 29 septembrie a.c., urmatoarele decrete:”Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor in…

- Vești bune pentru fermierii afectați de pandemia de coronavirus. Aceștia vor primi sprijin financiar suplimentar. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) lanseaza trei noi scheme de sprijin pentru fermierii și IMM-urile care au avut de suferit din cauza efectelor coronavirusului,…

- Agentii economici care au fost afectati de seceta, de pandemie sau alte cazuri de forta majora vor putea primi avize care justifica imposibilitatea de indeplinire a obligatiilor. Acestea vor fi o proba care ii vor ajuta sa ajunga la o intelegere cu creditorii.

- Mulți analfabeți funcționali au ajuns sa ocupe funcții inalte in actualul Guvern PNL, iar ministrul Educației, Monica Anisie, face parte din aceasta categorie, a afirmat candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu.„Ce performanța? Hai sa fim serioși. Practic, PNL-ul, ca de altfel și PSD-ul,…

- Un ofițer al Inspectoratului Național de Investigații a fost agresat și batut de doi tineri, in noaptea de duminica spre luni, in sectorul Buiucani al capitalei. Polițistul a fost transportat la spital, iar cei doi agresori, reținuți și escortați la Inspectorat, iar apoi eliberați, dupa ce și-au recunoscut…

- Doi culturiști de performanța sub coordonarea albaiulianului Lucian Nicolescu au obținut rezultate excelente la Campionatul Național de Culturism și Fitness din Sibiu. Mai exact, Razvan Gabriel Ion a obținut locul I la Men’s Physique, 182 cm, seniori, iar Iulian Nicolae Sipu locul III la categoria…