- "Micii Sanitari" este un proiect educational care face parte din Programul National "Children Health and Rights", al departamentului de Sanatate Publica al Federatiei Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania FASMR si se desfasoara anual in majoritatea centrelor locale membre FASMR.Acesta ofera…

- Artmark Historical Estate, divizia imobiliara a casei de licitatii Artmark, scoate la licitatie pentru 5,5 mil. euro palatul Maurice Blank din strada Tudor Arghezi, nr 9, din apropierea hotelului de cinci stele Intercontinental. Cladirea a fost folosita timp de sapte decenii drept sediu pentru Ambasada…

- Un nou protest impotriva guvernarii PSD are loc in seara zilei de miercuri, 20 iunie, la Sibiu. Cateva sute de persoane s-au adunat in Piata Mare din centrul orasului, iar la scurt timp numarul acestora a depasit 1.000.

- Finala «Bravo, ai stil! All Stars» a fost o adevarata provocare pentru concurente deoarece Alina, Iuliana, Marisa și Silvia au fost nevoite sa demonstreze ca sunt cele mai stilate femei din Romania. Silvia a caștigat marele premiu de 100.000 de lei in finala difuzata in direct sambata, 16 iunie, primind…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, printr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europene de Imunizare, ca legea vaccinarii este o prioritate pentru societate, precizand ca este cadrul legislativ care poate oferi siguranta copiilor, iar decizia parintilor trebuie sa fie una informata.…

- Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR) și Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din Romania (FASFR) iși exprima sprijinul pentru reducerea consumului de tutun din Romania, in special in randul tinerilor. Ne dorim sa fim un partener constant al tuturor actorilor din…