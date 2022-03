Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Daria Grigoroiu, sportiva pregatita de antrenorul Ștefan Nagy, a obținut locul I, la juniori, la Campionatele Naționale in sala! Atleta aflata in dubla legitimare, atat la Clubul Sportiv Universitatea Reșița cat și la Clubul Sportiv Școlar Resita, a obținut titlul național in proba de 60 de…

- Sambata și Duminica 19-20 Martie la Bucuresți a avut loc Campionatul Național U 20 iar la finalul competiție sportiva dorneanca Claudia-Ionela Costiuc a castiga doua titluri de cmpion national in probele de 1500 metri și 800 metri. ”Sunt incintat de evoluția sportivei mele la acest Campionat Național…

- Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ AC „Mica Roma” Blaj) a cucerit doua medalii de bronz in cadrul Campionatelor Naționale de atletism pentru cadeți, Under 20, de la București. Prima medalie naționala din acest an a venit in proba de 1500 de metri, cu rezultatul 4:29.75 (Personal Best, imbunatațit cu 7 secunde).…

- Rezultate excelente au obținut reprezentanții „Life is Dance” Alba Iulia la prima competiție din acest an. Cinci perechi de dansatori din Cetatea Marii Uniri au fost prezente la „Excellence Dance Cup”, intrecere ce a avut loc in București. Vorbim despre primul concurs desfașurat fara restricții, dupa…

- Pe linga medalie, Jakab Szilard Samuel a mai alergat intr-o finala! Sportivul nostru, dublu legitimat la LPS-CSM Tg Mures a terminat pe locul doi la proba de 200 metri plat la Campionatul National in Sala desfasurat in Bucuresti. Jakab Szilard Samuel a terminat proba in 23 de secunde si 35 sutimi, cu…

- Aiudenii George Cozma și Bianca Valc au devenit vicecampion naționali in proba de 1500 metri, ce s-a desfașurat la București, in cadrul Campionatelor Naționale de atletism pentru juniori 3 (Under 16). Bianca Ioana Valc a avut un incident la start, a fost ipiedicata, s-a lovit, dar a recuperat fantastic…

- REȘIȚA – Atleții Clubului Sportiv Universitatea Reșița au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național de Sala pentru tineret și seniori, din perioada 25-27 februarie, de la București! Daria Grigoroiu, antrenata de Ștefan Nagy, a cucerit medalia de aur in proba de 60 de metri garduri și inca…

- La competitia desfasurata in Bucuresti au evoluat mai multi atleti de la CSS1 Constanta si LPS "Nicolae Rotaruldquo;. Etapa intai a Campionatele Nationale indoor rezervate cadetilor categoria de varsta Under 18 , juniorilor 3 Under 16 si intrecerea de probe combinate, care a avut loc, timp de doua zile,…