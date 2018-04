Stiri pe aceeasi tema

- Scenografii de la Hollywood au cu o problema in minus, daca pana acum nu știau unde sa filmeze capodoperele artistice și sa gaseasca borți in asfalt cat mai reale, de acum știu unde sa gaseasca decorul perfect. Chișinaul ofera soluții pentru toți scenografii, regizorii și scenariștii din lume, la fiecare…

- „The Emoji Movie” a „castigat” la patru categorii – „cel mai prost film”, „cel mai prost scenariu”, „regizorul cu cea mai slaba performanta” (Tony Leondis) si „cea mai proasta combinatie de actori pe marele ecran”. Filmul „Fifty Shades Darker” a fost desemnat „castigator” la doua categorii…

- Filmul ”Maleficent” le va oferi telespectatorilor Antena 1 sambata, 11 februarie, de la ora 20:00 o poveste clasica Disney, cu prinți, prințese, taramuri magice și creaturi fantastice, care a caștigat noua premii și a avut 41 de nominalizari, printre care și una la premiile Oscar in categoria ”Cele…

- Serverul rus ВКонтакте (vk.com) a cedat. Acest mesaj il pot vedea cei care incearca sa iși acceseze profilul de pe acest site de socializare. Deocamdata nu se cunoaște motivul din care serverul a cedat.

- Seismul a zguduit Capitala Chinei, Beijing. Cutremurul s-a produs intr-o zona aflata la Sud de oras, in vecinatatea provinciei Hebei, au mai precizat surse oficiale chineze, citate de Reuters. Epicentrul seismului a fost localizat intr-o zona din districtul care face parte din orasul Langfang,…

- Deocamdata la Galati au fost confirmate pana acum doar trei cazuri de gripa, dar autoritatile sanitare se asteapta la o epidemie, avand in vedere ca in celelalte judetele din Moldova numarul de imbolnaviri a explodat in ultimele zile.

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rus in estul provinciei Idleb (nord-vestul Siriei) si au capturat pilotul, in timpul unei ofensive a armatei guvernamentale siriene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat…

- Visul multora este pe cale sa se realizeze. Dacia Duster Limuzina poate deveni realitate. Deocamdata, Dacia Duster Limuzina este un proiect la care au luat parte 23 de masteranzi. Scopul lor a fost proiectarea unei masini care sa functioneze pe strada ca un birou.