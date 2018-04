Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania.

- Romania se poate baza pe sprijinul Frantei pentru succesul primei sale presedintii la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, joi, la Bucuresti, ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Teodor Melescanu.Seful…

- Romania se poate baza pe sprijinul Frantei pentru succesul primei sale presedintii la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, joi, la Bucuresti, ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a intalnit aseara, in secret, cu ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, care se afla in vizita oficiala in Romania, potrivit unei informații difuzata de Antena 3. Ambasada Franței a refuzat sa confirme intalnirea. "Evenimentul Zilei" a obținut confirmarea…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut miercuri seara o intalnire cu ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Antena3. Discuțiile dintre cei doi au avut loc la sediul Ambasadei Franței din București, unde se desfașura o recepție in onoarea oficialului francez. Potrivit…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, se va afla in vizita in Romania miercuri si joi, informeaza site-ul oficial al Ambasadei Frantei la Bucuresti. Potrivit anuntului, Le Drian va avea, la Bucuresti, "mai multe intalniri la nivel inalt". Totodata, arata ambasada,…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, se va afla in vizita in Romania miercuri si joi, informeaza site-ul oficial al Ambasadei Frantei la Bucuresti. Potrivit anuntului, Le Drian va avea, la Bucuresti, "mai multe intalniri la nivel inalt". Totodata, arata ambasada, acesta va avea…

- Dupa ce au trecut emoțiile revocarii... "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zona specifica in care desfasuram o activitate foarte buna este in domeniul autoritatilor pentru aplicarea legilor. Procurorii romani si americani si agentiile pentru aplicarea legilor in general…