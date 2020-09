Michael Chapman, director de imagine al filmului ''Taxi Driver'', a murit la 84 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul Al Kasha, care a castigat premiul Academiei Americane de Film in 1970 pentru baladele din productiile "The Poseidon Adventure" si "The Towering Inferno", a murit luni la Los Angeles la varsta de 83 de ani. Cauza mortii nu a fost anuntata, potrivit Variety.

- Regizorul si scenaristul ceh Jiri Menzel, cunoscut pentru filme precum „Closely Watched Trains”, premiat cu Oscar in 1969, a murit la varsta de 82 de ani in urma unei indelungate suferinte.

- Daca valoarea inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este corecta, aceasta se numara totodata printre primele trei cele mai ridicate temperaturi consemnate vreodata in Death Valley - o vale din estul Californiei, situata in nordul desertului Mojave - si este de asemenea cea mai…

- Cea de-a 72-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul premiilor Oscar in industria de televiziune, se va desfasura intr-un format complet virtual din cauza epidemiei de COVID-19, care continua sa se propage in Statele Unite, informeaza AFP. Organizatorii…

- Mel Gibson a fost spitalizat timp de o saptamana, in primavara acestui an, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19, iar de atunci s-a vindecat complet, informeaza People, citat de news.ro. Gibson a fost diagnosticat in luna aprilie si a fost tratat intr-un spital din Los Angeles. „A fost testat pozitiv…

- Actorul și regizorul american Carl Reiner a murit luni, 29 iunie, la varsta de 98 de ani. Artistul a murit in locuința sa din Beverly Hills, California, din cauze naturale, relateaza Variety , care citeaza o declarație a asistentului actorului. Judy Nagi.