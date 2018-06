Stiri pe aceeasi tema

- Mormane de gunoaie au ramas in Piața Victoriei in urma mitingului PSD. Intrebați despre mizeria lasata in urma de participanți, cațiva lideri PSD au precizat ca angajații de la salubritate vor face curat. Cațiva membrii ai comunitații #Corupția Ucide au dat o mana de ajutor in curațarea zonei și l-au…

- Compania Air Canada incepe operarea curselor directe Bucuresti –Montreal respectiv Bucuresti-Toronto si retur. Practic, dupa o pauza de 10 ani, de la Otopeni se va zbura fara escala spre America de Nord, calatoria fiind de pana la 10 ore. Din cele doua orase pana la New York durata unui zbor este de…

- Miliardarul francez Serge Dassault, proprietarul Grupului Dassault si al cotidianului Le Figaro, a murit luni, la varsta de 93 de ani, informeaza BFMTV.com. Serge Dassault a facut stop cardiac la sediul Grupului aeronautic Dassault. Medicii nu l-au putut resuscita. Conform clasamentului realizat de…

- Miliardarul si filantropul american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, s-a angajat duminica sa doneze 4,5 milioane de dolari pentru a sprijini astfel Statele Unite sa isi indeplineasca angajamentele luate in cadrul Acordului pentru clima de la Paris, in pofida deciziei presedintelui…

- Jenny Paulson este o romanca extrem de bogata, care traiește in Statele Unite. este prietena cu președintele Donald Trump și traiește intr-un lux cum doar in filme se vede. Povestea romancei Jenny Paulson este una demna de scenariul unui film. Este considerata, in prezent, cea mai bogata romanca din…

- Matthew Mellon, fostul soț al Tamarei Mellon, co-fondatoarea brand-ului de pantofi de lux Jimmy Choo, se lupta cu dependența de OxyContin, un medicament recomandat pentru ameliorarea durerilor. Presa americana scrie ca acesta a fost dependent de cocaina in timpul mariajului sau cu tamara, iar acum…