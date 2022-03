Stiri pe aceeasi tema

- Filmul-documentar ”Escrocul de pe Tinder” a facut inconjurul lumii, iar știrile despre barbatul care a pacalit zeci de femei cunoscute pe platforma de dating au inceput sa apara. Intr-una dintre acestea aparea și Daria Radionova, care a fost cuplata, se pare, cu Shimon Hayut in presa internaționala.…

- Inca de cand a pus stop relației cu Alex Bodi, Daria Radionova demonstreaza tuturor ca nu sufera absolut deloc, ci chiar o duce foarte bine și radiaza de fericire. Ba mai mult decat atat, recent le-a dat de ințeles fanilor care o urmaresc in mediul online ca este intr-o noua relație. Iata care este…

- Gina Pistol a facut recent o postare prin care și-a ingrijorat fanii de care se bucura in mediul online. Cu ce probleme se confrunta indragita prezentatoare TV in aceste momente, dar și marturisirile pe care le-a facut chiar in fața comunitații de pe Instagram!

- Nu mai este un secret ca Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit, deși cu doar cateva saptamani in urma iși faceau numeroase planuri de viitor. Ei bine, recent, frumoasa rusoaica a postat un mesaj destul de controversat pe rețelele de socializare. Sa fie oare un "atac" la adresa afaceristului?!

- A pus stop relației cu Alex Bodi in urma cu doar cateva saptamani, insa Daria Radionova se pare ca iubește din nou! Frumoasa rusoaica a atras atenția tuturor celor care o urmaresc pe rețelele de socializare, astfel ca toata lumea se intreaba daca nu cumva este intr-o noua relație in aceste momente.

- Dupa ce a facut slalom intre Daria Radionova și fosta iubita, Ema Uta, cu care, apropo, a fost plecat intr-o vacanța de vis in Bahamas, ramas fara iubita, Alex Bodi se relaxeaza acum in Spania, cu nimeni alta decat… fosta soție! Controversatul om de afaceri a mers sa-și viziteze fiica, iar pentru cei…

- Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit recent, asta dupa ce afaceristul a inșelat-o pe frumoasa rusoaica cu Ema Uta și au petrecut momente de vis in Bahamas. Daria Radionova a oferit primele declarații in exclusivitate despre o posibila sarcina cu fostul ei iubit. Iata ce a declarat vedeta!