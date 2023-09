Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani a condus o autoutilitara pe strada Simion Barnutiu iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 44 de ani.Un barbat in varsta de 40 de ani a condus o autoutilitara pe strada Simion Barnutiu iar la un moment dat ar fi…

- Un accident in care au fost implicate doua tramvaie a avut loc, joi, la Timisoara. In urma impactului, o femeie de 39 de ani, pasagera intr-una dintre garnituri, a fost ranita. Politistii au deschis dosar penal, noteaza news.ro.„O femeie in varsta de 33 de ani a condus un tramvai pe bulevardul Liviu…

- Mexicul este aproape sigur ca isi va alege prima femeie sef de stat din istorie, dupa ce Claudia Sheinbaum, fostul primar al capitalei, a fost confirmata drept candidata partidului de guvernamant la alegerile prezidentiale de anul viitor, in timp ce coalitia opozitiei este condusa de o alta femeie,…

- O femeie in varsta de 26 de ani a condus o motocicleta pe Calea Torontalului din municipiul Timișoara dinspre strada Calan inspre strada Liege iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 43 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv…

- Miercuri, 23 august, in jurul orei 12.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victoriei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un baimarean de 48 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre strada Valea Roșie,…

- Nu mai puțin de 238 proiecte, programe și campanii de comunicare s-au inscris in competiție, 128 avand acoperire naționala, 61 locala, 16 județeana, 22 regionala și 20 internaționala. La secțiunea Sanatate, 23 de proiecte se „bat” pentru un loc pe podium. Gala Societații Civile (GSC) 2023, un proiect…

- Primarul orașului Mexico City, Claudia Sheinbaum, a declarat ca va demisiona din funcție pentru a candida la alegerile prezidențiale din 2024. Astfel, aceasta iși dorește sa devina prima femeie lider al țarii. Anunțandu-și planul de demisie in cadrul unei conferințe de presa luni, Sheinbaum, in varsta…