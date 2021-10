Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a primit marti, 26 octombrie, vizita E.S. Guillermo Ordorica Robles, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite Mexicane in Romania, in scopul dinamizarii schimburilor comerciale bilaterale. „Profit de aceasta intalnire pentru a va propune infiintarea unui consiliu de afaceri romano-mexican, avand in vedere ca, in prezent, in Romania exista doi consuli onorifici, respectiv la Cluj si Timisoara si speram, cu ajutorul dumneavoastra, sa putem identifica un al treilea consul pentru zona Constanta. Ne-am…