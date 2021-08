Mexicul a intentat miercuri o actiune in justitie in fata unui tribunal federal din Boston, in nord-estul SUA, impotriva principalilor fabricanti de arme americani, a anuntat miercuri ministrul mexican al afacerilor externe, Marcelo Ebrard, relateaza AFP. Ministrul a denuntat un "comert ilicit" pe teritoriul mexican care provoaca "pagube directe" tarii. "Suntem increzatori in calitatea juridica a ceea ce sustinem, vom pleda cu toata seriozitatea necesara. Vom castiga acest proces si vom reusi sa reducem de maniera drastica traficul ilicit de arme in Mexic", a adaugat Ebrard in cadrul unei conferinte…