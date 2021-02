Mexican periculos extradat din Romania. Supraveghea traficul de droguri in Portul Constanta. Oficial de la IGPR

Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al unui cartel mexican a fost extradat din Romania in Statele Unite ale Americii, a anuntat duminica IGPR. In cursul anului 2020, politistii Serviciul Antidrog din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfasurat investigatii…

- Dupa ce a inființat oficial sucursala din Romania, in cursul lunii ianuarie, constructorul american Tesla va deschide joi și primul sau showroom, in București. Potrivit publicației profit.ro, acesta este cel mai mare showroom Tesla din sud-estul Europei și este localizat pe Șoseaua Fabrica de Glucoza…

- Lumea interlopa din Romania a mai primit o lovitura dura. Mai ales Sile Camataru. Fiul acestuia, Bebe Camataru, a ajuns in Romania in noaptea de vineri, dupa ce a fost extradat din Germania. Bebe Camataru a fost insoțit pe toata perioada de reprezentați ai poliției. Bebe Camataru, fiul lui Sile Camataru,…

- Coloane de mașini s-au format la Punctul de Frontiera Nadlac II, pe sensul de ieșire din Romania. Autoritațile anunța ca de vina sunt unele proceduri ale Poliției de Frontiera. Traficul este foarte aglomerat pe autostrada A1, pe sensul de ieșire din țara. Coloanele s-au format din cauza unor proceduri…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au depistat treisprezece cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar. *In data de 27.11.2020,…