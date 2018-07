Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a facut din greseala Singapore o parte a Malaeziei intr-o nota emisa in legatura cu summitul de marti Coreea de Nord-SUA si publicata pe site-ul sau, provocand dezaprobare si deradere pe social media, relateaza marti Reuters. Presedintele american Donald Trump s-a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti, dupa summitul istoric din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, ca doreste sa viziteze "la momentul potrivit" capitala nord-coreeana si sa-l invite pe Kim la Washington, pentru a oficializa apropierea relatiilor, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a exprimat marti sprijinul pentru pastorul american Andrew Brunson, care este judecat in Turcia sub suspiciunea de legaturi cu o retea acuzata de orchestrarea tentativei de lovitura de stat din 2016, intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Washington si Ankara,…

- ”Intre 2.000 si 4.000 de militari” a anuntat presedintele american Donald Trump ca vrea sa fie mobilizati la frontiera cu Mexicul in vederea opririi imigratiei clandestine, in timp ce omologul sau mexican denunta ”atitudinile amenintatoare” ale miliardarului, relateaza AFP conform News.ro . Este pentru…