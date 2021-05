Guvernul mexican a cerut luni in mod oficial scuze poporului indigen mayas pentru greselile comise impotriva sa dupa cucerirea spaniola, informeaza AFP. Prezentarea acestor scuze, care coincide cu aniversarea a 500 de ani de la Conquista (cucerirea Mexicului), a avut loc la initiativa presedintelui Mexicului, Andres Manuel Lalpez Obrador, si a omologului sau din Guatemala, Alejandro Giammattei, in municipiul Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo (sud-est). "Cerem scuze poporului mayas pentru abuzurile teribile comise de indivizi si puteri nationale si straine in timpul Cuceririi, a celor trei secole…