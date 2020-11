Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani, din comuna Liteni, a fost victima unui accident de munca petrecut vineri seara, in incinta societații comerciale Ambro din Suceava.Polițiștii au stabilit ca accidentul a avut loc in jurul orei 18.55. Ei au constatat ca in timp ce manevra pentru a cladi mai multe bobine de ...

- Un incident a avut loc joi dimineața in stația de metrou Eroilor 2, de pe recent inaugurata Magistrala 5 de metrou Eroilor - Drumul Taberei. Din tavanul noii stații Eroilor 2 a inceput sa curga apa direct pe peron, se observa pe imagini video transmise de un cititor HotNews.ro.„A fost o scurta…

- Cu 5 ani intarziere, pe Magistrala 5 in sfarșit se va putea circula. Și cum un astfel de moment nu putea trece fara o inaugurare cu surle și trambițe, deși s-a construit in 10 ani, insuși președintele Iohannis va lua parte la acest „moment istoric”. La finalul vizitei președintele Romaniei va susține…

- Dupa noua ani de lucrari și dupa mai multe amanari, asigurari și orizonturi de timp invocate de oficiali, locuitorii din cartierul Drumul Taberei se intreaba inca oare cand vor putea folosi metroul pentru a ajunge in centrul Capitalei, de exemplu. In așteptarea unui raspuns concret despre data la care…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel ALEXE, a precizat in cadrul vizitei sale oficiale, la fabrica de ambalaje EXONIA din Iași, ca acesta investiție majora este un exemplu de succes al colaborarii mediului de afaceri cu organismele guvernamentale și europene și are potențialul sa devina unul…

- Guvernul de la Londra a anuntat vineri ca extinde cu inca 4 saptamani masura privind interdictia evacuarii chiriasilor din locuinte sociale sau inchiriate de la persoane particulare, in contextul pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. Moratoriul cu privire la evacuari, care este in vigoare de 5 luni,…

- Asociația Utilizatorilor de Servicii Financiare a cerut conducerii ASF sa elimine aceasta aberație mai ales ca șoferii sunt amendați intre 1.000 și 2.000 de lei și raman și fara certificatul de inmatriculare chiar daca au platit online asigurarea de raspundere civila, scrie Digi24. Alin Iacob,…

- Guvernul italian a decis sa prelungeasca pana la 7 septembrie masura prin care persoanele venite din Romania sau Bulgaria au obligația de a sta 14 zile in izolare la domiciliu. Decretul a fost publicat pe 8 august in Gazeta Oficiala. Persoanele care vin din cele doua țari au de asemenea obligația sa…