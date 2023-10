Metroul din Drumul Taberei vine cu avionul din Brazilia Primul tren produs in Brazilia pentru magistrala Drumul Taberei-Eroilor va fi gata la finele lunii noiembrie, numai ca va fi greu de adus in Romania, fiind luata in calcul chiar varianta avionului, deși costurile sunt extrem de mari. Din cauza conflictului de la Marea Neagra, transportatorii evita acest traseu, așa ca varianta de transport pe mare cade din start. Primul tren ar trebui sa ajunga in țara in primavara lui 2024, spun șefii de la Metrorex. O delegație din partea companiei s-a deplasat in Brazilia pentru a vedea stadiul in care se afla trenul. Aici a constatat, insa, și o serie de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

