Metrou a la Cluj: Guvernul susține proiectul primarului Boc Premierul Ludovic Orban a declarat marți, 22.09. a.c., ca Guvernul, alaturi de Ministerul Transporturilor, susține realizarea unui metrou la Cluj-Napoca, precizand ca proiectul este unul important și curajos. “Avem un proiect important, curajos, in care cred ca putina lume crede, si aici ma refer la metrou, dar sunt aici ca sa va garantez o implicare totala a Guvernului, alaturi de Primaria municipiului Cluj-Napoca, in realizarea acestui obiectiv, care este extrem de important si de util. Traficul in Cluj a atins niste indicatori care fac necesara, eficienta si utila realizarea unei investitii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

