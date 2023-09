”Primul TBM (Tunnel Boring Machine), utilajul destinat sa excaveze tunelurile lotului 1 al Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), a sosit in Romania. Utilajul de dimensiuni agabaritice, care va croi drumul subteran pentru Lotul 1.1 al noii magistrale de metrou, intre statiile 1 Mai si Tokyo, a fost transportat din Turcia in Romania, pe mare”, anunta, joi, Metrorex. Compania a precizat ca TBM-ul care a ajuns in portul romanesc la inceputul lunii este primul dintre cele doua utilaje care vor fi folosite de Asocierea ALSIM ALARKO-MAKYOL, antreprenorul care realizeaza proiectarea si executia lucrarilor…