METROREX insistă cu linia spre aeroport! Drulă nu e foarte încântat Metrorex pregatește prelungirea liniei de metrou din Drumul Taberei catre Piața Iancului, inlocuirea caii de rulare de pe magistrala Berceni-Pipera, construcția liniei catre Otopeni, achiziția de trenuri noi pentru magistrala 5, construcția liniei Lac Straulești-Gara Progresu precum și accesibilitatea stațiilor in funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Totalul investițiilor se ridica la 3,7 miliarde de euro. Cea mai mare suma, 1,8 miliarde de euro, este destinata pentru construcția magistrale de la Straulești catre Gara Progresu. Romania va pierde o șansa ISTORICA. Anunț sumbru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Populația Romaniei continua sa fie extrem de vulnerabila in fața riscurilor, conform studiului “Asigurarile de viața, instrument de protecție pentru familie”, realizat pentru UNSAR de catre un grup de experți independenți. Pentru multe familii din țara noastra, producerea unui eveniment neprevazut …

- Procesul de vaccinare in Romania a inceput admirabil, țara noastra fiind la un moment dat prima in UE și printre primele din lume. Apoi, s-a coborat treapta cu treapta, in ciuda numarului crescut de doze venite in țara, astfel incat Romania a ajuns printre ultimele in UE la numarul de persoane vaccinate…

- Intr-un in care pandemia de COVID-19 a pus stapanire pe toata omenirea, criptomonedele au caștigat o popularitate enorma printre investitori. Cea mai veche și cea mai mare criptomoneda din lume, bitcoin, a ajuns in centrul atenției in acest exercițiu financiar, consolidandu-și reputația de aur digital.…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a organizat o conferința de presa la sediul ministerului, cu mai mulți jurnaliști. Deși masca este obligatorie in Romania inclusiv in spațiile deschise, Drula și-a dat-o jos intenționat, incalcand, in acest fel, legea și sfidand autoritațile care ar trebuie…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dur cu privire la protestul spontan de la Metrorex din aceasta dimineața. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei „Un fost deputat PSD (Ion Radoi, șeful sindicaliștilor de la metrou, n.r.), care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal.…

- Romania ar putea pierde și bani și credibilitate, daca metroul nu va ajunge pana la Aeroportul Otopeni. Avertismentul vine atat de la consultantul japonez angajat de Metrorex pentru a superviza proiectul, cat și de la Ministerul de Externe. S-ar putea pierde 1,4 miliarde de lei puși la dispoziția Romaniei…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…

- Construirea statiei de metrou Tudor Arghezi Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Au început lucrarile pentru construirea statiei de metrou Tudor Arghezi, în prelungirea Magistralei M 2 Berceni-Pipera, cea mai aglomerata dintre cele cinci.…