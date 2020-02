Stiri pe aceeasi tema

- Compania estima initial pierderi de 431,05 milioane lei pentru 2019, la venituri totale de 2,136 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei, publicat in luna mai in dezbatere. Compania si-a stabilit cheltuieli totale de 2,632 miliarde lei, iar cheltuielile de natura salariala…

- Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 171,37 milioane lei in acest an, la venituri totale de 1,51 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019, publicat in Monitorul Oficial. Ultimul an in care compania aeriana a inregistrat profit…

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Bode: Este necesar un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro si aproximativ 110 milioane de euro ajutor de restructurare Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110…

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Ziarul Unirea Autostrada Transilvania: UE ar putea FINANȚA construcția subsecțiunii Biharia-Bors, cu peste 130 milioane lei Procesul de evaluare a fost finalizat și a fost semnat contractul de finantare in cadrul POIM 2014-2020 pentru Sectiunea 3C, Subsectiunea 3C3 Biharia-Bors, parte a autostrazii…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) anunta ca a transmis catre Comisia Europeana contracte de finantare in valoare de 160 de milioane de euro, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de…