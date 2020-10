Aglomeratia de la metrou produsa in doua randuri in cursul zilei de miercuri, o data dimineata si o data seara, a fost cauzata de urgentele medicale suferite de doi calatori, unul de 53 de ani, iar celalalt de 42 de ani, potrivit reprezentantilor Metrotrex. Conform unor precizari transmise presei miercuri seara, in ambele situatii s-a intervenit in baza protocoalelor medicale, prin personalul specializat SMURD si cu sprijinul personalului Metrorex, insa acest lucru a afectat circulatia trenurilor de metrou in zona statiilor de metrou Piata Unirii 1 si Timpuri Noi. "Cele doua situatii au fost generate…