Metodele contrabandiștilor s-au sofisticat: Ţigări transportate cu drona în România Politistii de frontiera de la SPF Halmeu au confiscat 500 de pachete cu tigari, transportate in Romania, din Ucraina, cu drona, doi cetateni romani care primisera si urmau sa depoziteze tigarile fiind cercetati pentru contrabanda.

Stiri pe aceeasi tema

