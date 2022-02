Aceasta tehnica de aplicare a produselor faciale, aprobata de experții in frumusețe, sporește hidratarea pielii la maximum. In ciuda numelui, acest truc nu necesita ingrediente din bucataria noastra. Popularizat pe rețelele de socializare sub termenul de „sendviș de hidratare”, acest tutorial de frumusețe devenit viral vine in salvarea pielii uscate.... The post Metoda „sendviș” – rețeta ultra-hidratanta pentru a hrani pielea uscata appeared first on Tabu .