Metoda prin care China vrea să impulsioneze vânzările de automobile, grav afectate de pandemia de coronavirus Piața auto din China, a doua cea mai mare din lume, s-a gripat total, vanzarile din luna februarie fiind in scadere cu 80%. Motiv pentru care mai multe prefecturi ofera 1.400 de dolari chinezilor care iși cumpara o mașina noua. Intr-un an normal, China ar fi vandut pana acum peste 6 milioane de mașini noi. In acest an, numarul este mai aproape de 3,7 milioane, iar acum guvernul susține cu bani acest domeniu pentru a ajuta cea mai mare piața auto din lume sa-și revina dupa pandemia de coronavirus. Vanzarile de autoturisme au scazut cu 42% in primul trimestru din 2020 fața de anul trecut, potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

