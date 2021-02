Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din New York a gasit o metoda inedita prin care ii roaga pe calatori sa fie precauți: a inceput sa utilizeze vocile unor celebritați care sa le reaminteasca oamenilor regulile sanitare pentru a impiedica astfel raspandirea noului coronavirus, transmite Agerpres.

- Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) din Franța a recomandat ca persoanele care au contractat anterior COVID-19 sa primeasca doar o doza de vaccin, anunța Euronews. Autoritatea franceza este prima din lume care emite o astfel de recomandare. HAS a transmis intr-o declarație ca datele actuale sugereaza…

- Doi puști de 12 ani din SUA au reușit sa caștige nu mai puțin de 250.000 de dolari in timpul pandemiei, dupa ce au gasit o idee ingenioasa pentru a agața decorațiunile in bradul de Craciun. Copiii vor sa doneze acum o parte din bani adaposturilor de animale din Coonecticut, orașul in care locuiesc.

- „Miercuri voi convoca toți miniștrii și toate instituțiile statului, de la MAI, cu Politie, Jandarmerie pana la Ministerul Sanatații, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, ANSVSA, pentru analiza planului de masuri pentru respectarea regulilor. Vom discuta despre noile masuri de la 1 iulie. (...)…