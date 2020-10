Stiri pe aceeasi tema

- Aymeric Laporte, fundașul central de la Manchester City, a gasit o metoda inedita sa iși editeze cardul din Ultimate Team. Toata lumea incepe sa ii dea dreptate lui Romelu Lukaku, dupa ce atacantul Interului a spus ca EA se joaca cu ratingurile fotbaliștilor pentru a starni tot felul de reacții și,…

- Realizatorii serialului britanic EastEnders au recurs la o metoda inedita pentru a filma scenele intime, respectand in același timp recomandarile de distanțare: i-au recrutat pe partenerii din viața reala ai unora dintre actori, relateaza BBC.

- Astfel, pentru 800 de yeni (7.60 dolari), doritorii de senzatii tari pot petrece 15 minute fiind speriati de altceva, multumita unui grup de actori. In noua forma de „distractie", participantii stau intr-un sicriu de sticla de doi metri, ascultand o poveste de groaza. In timp ce incearca sa se relaxeze…

- Saptamana aceasta a avut loc primul concert live, in aer liber, din Marea Britanie in care distanțarea fizica dintre spectatori a fost pastrata cu ajutorul unor platforme metalice pe care puteau sta pana la cinci persoane, potrivit independent.ie.

- Fostul ministru al Muncii si-a lansat oficial candidatura la Primaria Craiovei in luna martie a acestui an, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Vasilescu a renuntat la postul de deputat din Parlamentul Romaniei pentru a-si desfasura activitatea in calitatea de primar. „Biroul…

- • UDMR revine peste pragul electoral • ALDE, Pro Romania, PMP scad PNL este in ușoara creștere fața de lunile precedente, fiind situat la 33,4%, insa cea mai mare creștere o are PSD, potrivit sondajului IMAS realizat la comanda Europa FM pentru luna iulie, intrebarea adresata fiind „Daca duminica viitoare…

- Balaci a pledat vinovat in dosarul „Bitclub Network", care vizeaza una dintre cele mai mari scheme de tip Ponzi in care investitori din intreaga lume erau atrasi sa investeasca in bitcoin. Acesta a fost arestat la finele lui 2019 in Germania, unde era stabilit, iar din cauza pandemiei de coronavirus…