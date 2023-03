Metodă inedită de a fura la easy box, depistată de polițiști Doi barbati cu varste de 26 si 28 de ani, fosti salariati ai unei mari platforme de vanzari pe internet, sunt cercetati de Politie pentru frauda informatica. In perioada in care au lucrat pentru magazinul online, au pus la punct un sistem prin care au reusit sa cumpere, folosind vouchere, produse in valoare de peste 200.000 de lei, pentru care cereau livrarea la easy box. Ei au fost retinuti, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce ridicau unele dintre produsele comandate si pentru care intentionau sa plateasca cu vouchere. Ancheta in acest caz a pornit dupa ce reprezentantul unei societati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada in care au lucrat pentru magazinul online, au pus la punct un sistem prin care au reusit sa cumpere, folosind vouchere, produse in valoare de peste 200.000 de lei, pentru care cereau livrarea la easy box. Ei au fost retinuti, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce ridicau unele dintre…

- Polițiștii au efectuat, mieruri, 15 martie, mai multe percheziții in județul Ilfov, la persoane banuite ca ar fi inchiriat mașini, folosind acte false, dupa care le-ar fi vandut la centre de dezmembrari auto. „Politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Furturi de Autovehicule…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui au precizat, pentru Libertatea, ca in acest caz se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de abuz in serviciu. Ancheta a fost declanșata in urma unei plangeri inregistrate inca de anul trecut. Procurorii au ridicat o serie de documente…

- Noua persoane au fost retinute si peste o tona de tutun a fost confiscata in urma unor perchezitii efectuate in Bucuresti si patru judete intr-un dosar privind infractiuni economice, a informat, miercuri, Politia Capitalei.Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, marti seara, politistii…

- Politistii au facut marti seara 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ialomita, Buzau, Prahova si Calarasi la persoane suspectate de contrabanda cu tutun, informeaza Politia Capitalei, citata de News.ro . Peste o tona de tutun a fost confiscata. „Ieri seara, Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Un tanar din judetul Arges a fost retinut, marti, sub acuzatia de furt dupa ce, impreuna cu un complice, a furat in urma cu patru luni o remorca incarcata cu cauciucuri in valoare de 80.000 de euro si care era parcata pe marginea unui drum national. Prejudiciul nu a fost recuperat. Complicele tanarului…