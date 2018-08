Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Alba Carolina ar putea gazdui in curand o gradina urbana, cu arbori, pajiște și flori, copertine și mobilier urban, pomi și arbuști fructiferi, zona educaționala dar și gradina de legume. In acest sens, consilierii locali vor avea de aprobat, in ședința de luni, un proiect privind colaborarea…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat pentru ziua de luni, 13 august 2018, in ședința extraordinara cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018. 2. Modificarea Hotararii nr. 52/2018…

- In timp ce zone mirifice, unele, cazul fostei statiuni balneare de la Ghermanesti, sunt fie in paragina, fie nevalorificate la adevaratul lor potential turistic, Consiliul Judetean Vaslui doreste sa implementeze un proiect de acest gen pe celalalt mal al Prutului, in Republica Moldova. Cu acesti bani,…

- ♦ Cresterea economica a Romaniei, de 6,9% in 2017, a provocat schimbari in clasamentel europene ♦ Romania a castigat in 2017 cinci puncte in media UE a PIB/capita in PPS (paritatea puterii de cumparare) si a sarit peste Croatia, iar la consumul individual efectiv (AIC) per capita, ce reflecta…

- Romania se situeaza pe locul sase in topul destinatiilor de pe piata centrelor de date din Europa, in timp ce tarile nordice si Olanda ocupa primele locuri, potrivit noului index Savills - Data Centre Investment Index, care a analizat 20 de tari....

- Vesti bune din partea INS. Venturile romanilor sunt in crestere.Citeste si: Romania, AVERTISMENT DUR de la Comisia Europeana. Ce dispozitii a INCALCAT tara noastra Castigul salarial mediu net a crescut in aprilie, nominal, cu 14,7%, la 2.713 lei, fata de luna aprilie a anului trecut,…

- Este vorba despre contractele part-time sau programul suplimentar in limita a 32 de ore lunar, adica un venit extra pe langa cel de la locul de munca principal. Prevederea apare intr-un proiect de lege initiat de un deputat PNL, iar, potrivit acestuia, masura ar uma sa stimuleze munca suplimentara…

- Alba Iulia gazduiește etapa naționala a competiției ”Cel mai Puternic Pompier”. Peste 70 de pompieri din Romania vor participa in cele doua zile de competiție la diverse probe practice iar in urma lor vor fi desemnați cei mai puternici dintre pompieri. Caștigatorii vor fi premiați cu diplome, medalii,…